Сербский актер Ненад Ненадович умер в 57 лет от COVID-19

24.09.2021
В сообщении сербского портала Novosti говорится, что Ненадович скончался от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией. Артист умер в госпитале «Батайница».
Ненад Ненадович родился 20 октября 1964 года в Югославии. Его актерская карьера началась в 1976 году с роли в военном боевике «На грани провала».
Позже, в 1978 году, Ненадович исполнил ту же роль в снятом на основе фильма сериале. В основном играл в военных и драматических фильмах, поучаствовав в более чем 50 кинопроектах.