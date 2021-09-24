Сербский актер Ненад Ненадович умер в 57 лет от COVID-19

24.09.2021

Сербский актер Ненад Ненадович умер в 57 лет от COVID-19

Известный сербский актер Ненад Ненадович скончался в Белграде на 57-м году жизни, сообщает портал Novosti.

В сообщении сербского портала Novosti говорится, что Ненадович скончался от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией. Артист умер в госпитале «Батайница».

Ненад Ненадович родился 20 октября 1964 года в Югославии. Его актерская карьера началась в 1976 году с роли в военном боевике «На грани провала».

Позже, в 1978 году, Ненадович исполнил ту же роль в снятом на основе фильма сериале. В основном играл в военных и драматических фильмах, поучаствовав в более чем 50 кинопроектах. 

Фото: кадр из интервью