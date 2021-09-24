Путин поприветствовал участников Российско-финляндского культурного форума

24.09.2021
Президент РФ Владимир Путин обратился с приветствием к участникам и гостям XXII Российско-финляндского культурного форума, который идет в онлайн-формате. По словам президента, форум уже более двадцати лет вносит серьезный вклад в расширение российско-финляндских гуманитарных связей, способствуя реализации взаимовыгодных совместных проектов.
В силу ограничений, вызванных пандемией, в этом году форум проходит в режиме видеоконференции, однако состав участников форума, как и прежде, остается весьма широк. В их числе представители центральных и местных властей двух стран, творческих коллективов, учебных заведений, научных институтов и неправительственных организаций, отмечается в телеграмме.
Участникам форума предстоит обменяться профессиональным и творческим опытом, отметил президент. Путин выразил уверенность, что озвученные в ходе форума инициативы поспособствуют развитию российско-финляндских добрососедских отношений.