Что рассказал фанатам трейлер «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»

24.09.2021
Трейлер сериала «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» выпустил стриминг Amazon Prime. Премьера назначена на 15 октября.
Вероятно, дата выбрана не случайно. В конце октября в США отмечают популярный праздник Хэллоуин — самое время для просмотра ужасов.
Сериал рассказывают историю выпускников школы, которые возвращаются с вечеринки в честь окончания школы и попадают в ДТП. В аварии убивают человека. Молодые люди решают скрыть этот факт. Однако спустя год после события их начинает преследовать маньяк. Он оставляет им пугающие послания, написанные кровью.
Режиссером сериала стал Крэйг Уилльям Макнейлл. Ранее он работал над «Миром Дикого запада» и «Касл-Роком». Роли исполнили Бриэнн Тджу, Иезекииль Гудмен, Эшли Мур, Себастьян Аморусо и другие.
Сериал основан на романе Лоис Дункан 1973 года. Он станет ремейком фильма, снятого в 1997 году. В оригинальном слэшере снялись Дженнифер Лав Хьюитт, Сара Мишель Геллар, Фредди Принц младший и Райан Филипп.
Автор романа не оценила экранизацию 90-х годов. Она была в ужасе от того, что ее драматический роман для подростков превратили в слэшер. Новую экранизацию писательница уже не оценит — она скончалась несколько лет назад.
Фото: кадр из трейлера «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»