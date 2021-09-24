Пушкинский музей проведет цикл мероприятий «Женщины-художницы. История и современность»

Цикл пройдет с 25 по 30 сентября, сообщили в музее.

Мероприятия посвящены финисажу выставки «Музы Монпарнаса», а также открытию выставки «Ксения Хауснер. Правдивая ложь». В рамках цикла пройдут дискуссии о творческом пути женщин в живописи и скульптуре на рубеже XIX–XX веков, а также о том, что значит быть художницей. Запланирована также встреча с Ксенией Хауснер.

25 сентября в 18.30 состоится беседа «Быть художницей: прошлое, настоящее, будущее».

«Устарело ли понятие «муза»? Всегда ли быть художницей означает быть феминисткой и важен ли в искусстве гендер? Насколько актуальны те пути, которые выбирали почти 100 лет назад художницы французского и советского модернизма?» — такие вопросы будут обсуждаться на встрече, сообщили в музее.

В беседе примут участие Камий Ру ди Бюиссон (Комитет Жаклин Марваль), художники Мария Арендт, Виктория Ломаско, Дарья Абдуллина и Марина Антонова. Модератором дискуссии станет искусствовед, куратор Надежда Плунгян.