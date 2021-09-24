Старые кинотеатры восстановят для включения в сеть «Москино»

Из-за нехватки кинотеатров в своей сети «Москино» готова взять в управление не работающие по профилю старые площадки, сообщает ТАСС.

Генеральный директор киносети Наталья Мокрицкая рассказала, что в связи с нехваткой киноплощадок компания обратилась к руководству города с просьбой выделить еще одну площадку. Она пояснила, что на сегодняшний день по профилю не работают любимые всеми кинотеатры «Фитиль», «Стрела», «Ролан», которые стоило бы перевести в управление киносети.

По словам Мокрицкой до конца этого года на капитальный ремонт уйдут три из тринадцати кинотеатров «Москино» – «Звезда», «Факел» и «Юность». Она отметила, что работы в них начнутся в декабре 2021 года.

Также стало известно, что из-за большого спроса среди зрителей следующим летом число летних кинотеатров «Москино» вырастет с трех до пяти. Мокрицкая рассказал, что за этот сезон три площадки («Музеон, «Сокольники» и «Фили») заработали больше денег, чем зимние кинотеатры.