Лучшие мини-сериалы 2020, которые нельзя пропустить

В подборку вошли мини-сериалы 2020 года, которые вы могли пропустить. Есть из чего выбрать сериал для вечернего просмотра.





«Миссис Америка»





Речь идет о реальной женщине, которая жила в 1970-е годы. Главная героиня — активистка республиканской партии Филлис Шлэфли. В самый разгар борьбы американских женщин за права она решает бороться с феминистками. Консервативно настроенная женщина разворачивает борьбу против поправки о равных правах (она до сих пор не закреплена в Конституции США). Шлэфли собирает домохозяек, которые не хотят работать, но именно этим и занимаются под ее руководством. Ее мотивы тоже оказываются амбициозными — активистка метит не в домохозяйки, а в политики.





«Бунт»





Испанский проект о полицейских, из-за действий которых гибнет мигрант. История становится скандальной, сотрудников наказывают. Но все не так просто. Дотошная следовательница добирается до сути — виновными оказываются не простые полицейские. За всем этим стоят большие деньги и известные люди.





«И повсюду тлеют пожары»





Экранизация романа Селесты Инг о двух абсолютно разных семьях. Первая кажется идеальной: огромный дом, четверо детей, образцовая мать, которая успевает и растить детей, и строить карьеру. Она сдает домик художнице, которая одна воспитывает дочь. Вторая семья ведет свободный, кочевой образ жизни. У обеих матерей оказываются секреты, которые начинают шевелиться.





«Нормальные люди»





Одноименный роман Салли Руни превратили в отличный сериал. Он рассказывает о девушке и парне из Ирландии, которые дружат со школы. Она — ботан и изгой, он — звезда футбольной команды. Они влюбляются друг в друга, но он ее стесняется. В университете все меняется: она превращается в популярную студентку, а он — в скучного парня из провинции. Следить за неспешным развитием их отношений может быть целительно.





«Голливуд»





Сериал от Райана Мерфи о Голливуде 1940-х годов напоминает театральную постановку. В нем появляются Вивьен Ли и Рок Хадсон. Проект разыгрывает версию альтернативного и идиллического Голливуда, в котором нет ни расовых, ни гендерных, ни других предрассудков. Выглядит маловероятно, но очень красиво.





Фото: кадр из сериала «Нормальные люди»