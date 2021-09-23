Москино представит спецпоказы «Шрека», Пола Верховена и ко Дню пожилого человека

О планах сети организаторы сообщили «Культуре».

С 1 по 4 октября Москино покажет программу «Синематека: Ко дню пожилого человека». Зрители увидят мелодраму «Старомодная комедия», тонкую элегию с блестящим актерским ансамблем «Из жизни отдыхающих», ностальгический мюзикл «Зимний вечер в Гаграх» и драму «Тема» об одиночестве и потере таланта.

Фильмы будут демонстрироваться с пленки из архива Москино. Вход будет свободным, по предварительной регистрации.

С 3 по 5 октября в Москино Салют пройдет мини-ретроспектива великого голландца Пола Верховена. В программе — полная черного юмора психологическая драма «Она», вольная экранизация рассказа Филипа Дика и один из лучших фантастических боевиков «Вспомнить все» и классика эротического триллера «Основной инстинкт». Фильмы будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами.

2 октября в Москино Космос пройдет показ мультфильма «Шрек». Первый полнометражный мультфильм, получивший «Оскар», полон юмора и культурных аллюзий – как на сказки («Белоснежка и семь гномов», «Красная шапочка», «Три медведя»), так и на популярные фильмы («Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил», «Матрица). Теперь зрителям представится возможность услышать оригинальные голоса Шрека, Осла и Принцессы, то есть Майка Майерса, Эдди Мерфи и Кэмерон Диас соответственно.

Фото: кадр из мультфильма.