Фестиваль «Литература Тихоокеанской России» стартовал во Владивостоке

IV фестиваль «Литература Тихоокеанской России» открылся во Владивостоке, сообщили организаторы фестиваля.

Основным событием первого дня стала пленарная дискуссия «Россия: горизонты будущего». С 23 по 25 сентября в рамках фестиваля «Литература Тихоокеанской России» состоятся открытые дискуссии, мастер-классы, презентации новой российской литературы, встречи с писателями.

В ЛиТРе поучаствовали писатели Сергей Лукьяненко, Андрей Геласимов, Александр Пелевин, Вадим Левенталь и многие другие. Основной темой дискуссии стала попытка сформулировать национальную идею, практически всегда вызывающая интерес в обществе, в том числе литературном.

Впервые фестиваль «Литература Тихоокеанской России» прошел во Владивостоке 2018 году. В 2020 году из-за пандемии коронавируса его пришлось перенести с апреля на сентябрь.

Фото: пресс-служба фестиваля «Литература Тихоокеанской России»



