Фестиваль «Литература Тихоокеанской России» стартовал во Владивостоке

23.09.2021

Фестиваль «Литература Тихоокеанской России» стартовал во Владивостоке

IV фестиваль «Литература Тихоокеанской России» открылся во Владивостоке, сообщили организаторы фестиваля.

Основным событием первого дня стала пленарная дискуссия «Россия: горизонты будущего». С 23 по 25 сентября в рамках фестиваля «Литература Тихоокеанской России» состоятся открытые дискуссии, мастер-классы, презентации новой российской литературы, встречи с писателями.

В ЛиТРе поучаствовали писатели Сергей Лукьяненко, Андрей Геласимов, Александр Пелевин, Вадим Левенталь и многие другие. Основной темой дискуссии стала попытка сформулировать национальную идею, практически всегда вызывающая интерес в обществе, в том числе литературном. 

Впервые фестиваль «Литература Тихоокеанской России» прошел во Владивостоке 2018 году. В 2020 году из-за пандемии коронавируса его пришлось перенести с апреля на сентябрь.

Фото: пресс-служба фестиваля «Литература Тихоокеанской России»