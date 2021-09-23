В сети появился новый клип на песню группы «Мумий Тролль»

23.09.2021
Режиссером анимационного клипа выступила студентка Школы дизайна Афина Журба. В новый альбом группы «Мумий Тролль» с названием «После зла» вошли восемь лирических композиций.
Самой заметной среди них стала песня «Время обид», на которую был снят анимационный клип от иллюстратора Афины Журбы. Ролик появился на YouTube-канале группы, сообщает ФАН.
В сообщении представителей группы отмечено, что при создании клипа музыканты не выразили четких требований. В ролике обыгрываются абстрактные образы и метафоры причинения боли, прощения и обиды вместо последовательной иллюстрации текста песни.
Фото: кадр из клипа