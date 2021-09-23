Фильм Глеба Панфилова «Иван Денисович» по Солженицыну вышел на экраны России

Картина рассказывает о рядовом солдате Иване Шухове, после немецкого плена попавшем в советский концлагерь, пишет «Культуромания».

Несмотря на голод, унижение и страх, Иван сохраняет твердость характера. Отсидев 10 лет, герой готовится выйти на свободу со дня на день, однако в лагере ему каждый день грозит новый срок.

По словам Глеба Панфилова, фильм стал не экранизацией рассказа, а картиной по его мотивам. «Прочитав внимательно рассказ „Один день Ивана Денисовича“, я понял, что это очень сложное для экранизации произведение, и мне пришлось в нем разобраться», — подчеркнул режиссер.

В фильме сыграли Филипп Янковский, Артур Бесчастный, Инна Чурикова. Продюсерами картины стали Антон Златопольский и Максим Панфилов.

Фото: кадр из фильма