Топ-6 скандинавских сериалов, которые держат в напряжении

«Королевство», 1994-1997





Проект из Дании сняли режиссеры Ларс фон Триер и Мортен Арнфред. Действие разворачивается в «Королевском госпитале» Копенгагена, построенном на болотах. В результате ошибки юная пациентка известного хирурга впадает в кому. Врач пытается скрыть это, чтобы не запятнать свою репутацию. Он вступает в тайное братство, куда принимают ведущих докторов. Его оппонент, молодой хирург начинает догадываться, что в больнице происходит нечто странное. И дело не только в экспериментах над людьми.





«Миллениум», 2010





Мини-сериал снят по трилогии Стига Ларсена. В него вошли три фильма, каждый из которых разделен на два эпизода. В центре сюжета — Лисбет Саландер и Микаэль Блумквист. Он — опальный журналист, ищущий справедливости. Она — гениальная хакерша с тяжелым прошлым, одержимая жаждой мести. Вместе они расследуют самые неприглядные и запутанные дела Швеции.





«Мост», 2011-2018





На Эресуннском мосту, который связывает Швецию и Данию, обнаруживают труп. Полицейские из двух стран начинают расследование. Дело возглавляют датчанин Мартин Руде и шведка Сага Нурен. Она представляется эдаким Холмсом в юбке — гениальная сыщица и социопатка. Образцовый скандинавский детектив выдержал четыре сезона.





«Сорйонен», 2016-2020





Сериал из Финляндии рассказывает, как полицейский уходит на покой и переезжает в маленький город Лаппеенранта, расположенный на границе с Россией. Сразу после его прибытия происходят громкие преступления. Россия упоминается не случайно. Проблемы приходят в финский город из Санкт-Петербурга, который расположен в 200 километрах от Лаппеенранты.





«Стыд», 2015-2017





Сериал о жизни современных норвежских подростков. Пять девушек учатся в старшей школе в Осло. Они дружат, влюбляются, переживают бунты и предательства, нарушают общепринятые нормы, становятся популярными. Ведь их жизнь тесно связана с соцсетями. Каждый сезон ведется от лица одной из подруг.





«Правительство», 2010-2022





Лидер Партии умеренных Биргитте Нюборг неожиданно для других и самой себя выигрывает выборы. Партия получает возможность сформировать правительство, а Нюборг предстоит стать премьер-министром. Развитие политического сериала показывает, как привлекательные лозунги могут реализоваться в реальности.





Фото: кадр из сериала «Миллениум»