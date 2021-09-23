В России откроется новый виртуальный музей «Диафильм.Онлайн»

Проект Российской государственной детской библиотеки будет представлен на «Детской сцене» 34-й Московской международной книжной ярмарки, сообщили в Минкультуры РФ.

Музей состоит из шести «залов». В них представлены история студии «Диафильм», технологии производства, интерактивная галерея диапроекторов, биографии художников, оригиналы художественных работ и более 4,5 тысячи диафильмов.

Посетители смогут выбрать экскурсии, программа которых составлена по интересам: детям, школьникам, для всей семьи или для профессионалов. В виртуальном выставочном зале собраны уникальные экспонаты-проекторы — от волшебного фонаря начала XX века до современного мультикубика, а также более 400 лент на основе сказок из 90 стран мира и 750 обучающих диафильмов по 30 школьным предметам.

Виртуальный музей «Диафильм.Онлайн» откроется 24 сентября. Подробности — на сайте diafilm.online.

Фото: Минкультуры РФ