Международный фестиваль театров кукол «Образцовфест» прошел в Москве

XI Международный фестиваль театров кукол им. С. В. Образцова «Образцовфест», прошедший с 16 по 22 сентября, объединил театры из 9 стран мира, сообщает пресс-служба Минкультуры России.

Фестиваль был посвящён 120-летию со дня рождения Сергея Образцова и 90-летию созданного им театра. В этом году он носил название «Юбилей в кругу друзей».

На фестивале представили 17 постановок из девяти стран мира, включая Россию, США, Японию, Бельгию, Чили, Великобританию. Показы прошли онлайн и офлайн — на сценах московских театров.

Российскую программу представляли постановки как начинающих, так и всемирно известных режиссеров, среди которых Яна Тумина, Борис Константинов, Тимур Бекмамбетов, Александр Янушкевич, Екатерина Образцова и другие. На открытии фестиваля зрители увидели легендарную постановку Сергея Образцова «Необыкновенный концерт», которой в этом году исполнилось 75 лет.

Министр культуры РФ Ольга Любимова отметила разнообразие программы и практическую значимость фестиваля, предоставившего профессиональному сообществу отличную возможность обсудить насущные вопросы развития театров кукол и поделиться своим опытом в рамках арт-лабораторий.

Фото: пресс-служба Минкультуры России



