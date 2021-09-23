Премьерный показ документального фильм о Бодрове-младшем пройдет в «Художественном»

Премьера документального фильма о Сергее Бодрове-младшем «Нас других не будет» пройдет 5 октября в кинотеатре «Художественный» в Москве, сообщает пресс-служба кинотеатра.

В пресс-службе сообщили, что в документальный фильм Петра Шепотинника вошли уникальные материалы интервью Сергея Бодрова-младшего и Алексея Балабанова, чьи фильмы «Брат» и «Брат 2» подарили Сергею всенародную любовь. За музыкальное сопровождение фильма отвечал Вячеслав Бутусов.





Программный директор кинотеатра «Художественный» Стас Тыркин рассказал, что главным в фильме являются бесценные свидетельства людей, близко знавших Бодрова: Сельянова, Астахова, Васильевой и Балабанова. В пресс-службе напомнили, что 20 сентября 2002 года в Кармадонском ущелье актер, сценарист и режиссер Сергей Бодров-младший пропал без вести.





Российская премьера картины известного документалиста и телеведущего Петра Шепотинника состоялась 18 сентября на торжественной церемонии открытия 32-го кинофестиваля «Кинотавр». Фильм выйдет в прокат в «Художественном» с 7 октября.

Фото: кадр из фильма