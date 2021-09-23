Роль, которая плохо отразилась на репутации Юрия Яковлева

Юрия Яковлева считали и прекрасным актером, и «блаженным». Это произошло на заре его актерской карьеры.





В 1958 году на экраны вышел фильм Ивана Пырьева «Идиот», снятый по одноименному роману Федора Достоевского. Яковлев сыграл князя Мышкина — это его первая крупная роль в кино. В романе герой описывался как простой, светлоый и смиренный человек. В его странном взгляде некоторые угадывали признаки «падучей болезни» (эпилепсии).





Впоследствии режиссер неоднократно слышал, что он взял на роль князя человека из сумасшедшего дома. Настолько убедительным оказался Яковлев в образе Мышкина.





По слухам, во время подготовки к роли Яковлев гулял по Москве в нелепом виде, разговаривал сам с собой и пугал прохожих. Все это лишь подкрепило мнение о его странностях. Было ли это на самом деле — неизвестно.





Говорили, что по окончании съемок Яковлев чувствовал подавленность — будто бы он пережил реальную болезнь. Ему потребовалось время на восстановление. Актер сумел вернуться к нормальному состоянию, а вот слухи о его «сумасшествии» еще долго преследовали его.





К счастью, они не отразились на актерской карьере Юрия Яковлева. За свою долгую профессиональную жизнь он снялся в более чем 70 картинах, сыграв у ведущих режиссеров. Ему присвоили звание «Народного артиста СССР».





Фото: кадр из фильма «Идиот»