Пять мини-сериалов для вечернего просмотра

Мини-сериалы идеально подходят для вечеров или выходных, когда не хочется выбираться из дома. В подборке — не самые известные проекты, которые оценят даже искушенные зрители.





«Спартак: Боги арены», 2011





Исторический сериал о жизни гладиатора Спартака, который возглавил самое масштабное восстание рабов в Римской республике. Авторы проекта изучали исторические документы, чтобы экранная история была максимально правдивой.





«Небесный суд», 2011





Прокурор Андрей и адвокат Вениамин участвуют в заседаниях Небесного суда. Он определяет, куда направить душу человека после смерти. Оба стараются быть объективными в работе. Но эмоции берут верх, когда на суд является душа мужчины, сделавшего предложение вдове Андрея.





«Сражение за тяжелую воду», 2015





Еще одна историческая работа, на этот раз времен Второй мировой войны. Она рассказывает о производстве воды в норвежском поселке для создания ядерного оружия. История представлена с четырех точек зрения: Третьего рейха, союзников по антигитлеровской коалиции, компании-производителя и диверсантов, пытающихся уничтожить завод.





«Неортодоксальная», 2020





Эсти выросла в ультраортодоксальной еврейской общине в Нью-Йорке. Ее жизнь предопределена — ее ждет брак и рождение детей. Однако девушка понимает, что такая жизнь ей не подходит. Она сбегает в Берлин, куда ранее сбежала ее мать. Там она пытается узнать мир, который был скрыт от нее, завести новых друзей, поступить в консерваторию. На ее поиски отправляется муж и его брат.





«Это грех», 2021





Действие разворачивается в Лондоне 1980-х годов. Молодые друзья переезжают в Лондон, где хотят найти себя и встретить любовь. Яркая молодежная жизнь становится все мрачнее с развитием эпидемии неизвестной болезни.





Фото: кадр из сериала «Спартак»