Власти Петербурга одобрили проект реставрации консерватории Римского-Корсакова

Главгосэкспертиза России одобрила проектно-сметную документацию на реконструкцию и реставрацию основного здания Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, сообщает пресс-служба ведомства.

«Главгосэкспертиза России повторно рассмотрела проектно-сметную документацию на реконструкцию и реставрацию основного здания первой консерватории России. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение», – говорится в сообщении.

Ранее в 2015 году Главгосэкспертиза России уже выдавала положительное заключение по итогам рассмотрения проекта реконструкции и реставрации основного здания консерватории, однако проблемы с подрядчиком спустя несколько лет привели к остановке работ на объекте. На проблему долгостроя в 2020 году в ходе рабочей встречи с членами Совета Федерации в Кремле обратил внимание Владимир Путин, при этом поручив завершить реконструкцию.

Для этой цели в 2021 году объект передали в управление Единого заказчика в сфере строительства и провели повторную экспертизу в связи с актуализацией проектных решений. Современное обследование показало, что здание находится в ограниченно-работоспособном и частично аварийном техническом состоянии, что привело к пересмотру планы демонтажа ряда строительных конструкций, в том числе кровли, и корректировке объемов работ по ремонту и усилению кладки стен и фундаментной части.