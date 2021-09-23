Бельгийская певица Клод Ломбар умерла в 76 лет

В Париже на 77-м году жизни скончалась бельгийская певица, автор песен и артистка дубляжа Клод Ломбар, представлявшая свою страну на международном музыкальном конкурсе «Евровидение», сообщается в некрологе, опубликованном на ее странице в Facebook.

Причина смерти в некрологе не уточняется. Клод Ломбар родилась в 1945 году в Брюсселе.





Она стала известна на весь мир после выступления на «Евровидении» в Лондоне в 1968 году с песней Quand tu reviendras, где она заняла седьмое место. Еще раз певице удалось выступить на конкурсе в 1973 году, однако в этот раз как бэк-вокалистка в номере дуэта Nicole & Hugo.





В 70-х годах Ломбар приняла решение переехать во Францию, где стала соавтором мюзикла. Ей удалось создать успешную карьеру артистки озвучания и дубляжа в области мультипликации и аниме.

Фото: кадр из клипа