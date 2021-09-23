Показы программы Manhattan short film festival пройдут в Челябинске

В Челябинске пройдут показы программа Манхэттенского фестиваля короткометражного кино Manhattan short film festival, сообщает «Культуромания».

Знаменитый смотр проводится на 500 площадках по всему миру. Manhattan short film festival — один из самых масштабных фестивалей короткометражного кино.

Начало показов в челябинском кинотеатре Пушкина запланировано на 23 сентября. В шорт-лист кинофестиваля вошли десять фильмов из США, Великобритании, Афганистана, Канады, Франции, Северной Ирландии, Норвегии и Италии.

Картины были отобраны из почти тысячи заявок. Посетители смогут посмотреть все ленты конкурсантов сразу, сообщает «Культуромания».

Общий хронометраж альманаха более двух часов. После завершения показов 17 октября организаторы Manhattan short film festival соберут голоса жюри со всей планеты и назовут победителей.

Фото: официальный сайт Manhattan short film festival