Джонни Депп пожаловался на уничтоженную репутацию и призвал бороться за справедливость

Артист прокомментировал ситуацию на полях фестиваля в Сан-Себастьяне.

Развод актера с Эмбер Херд уничтожил его репутацию и карьеру, пожаловался Джонни Депп. По его словам, в современном мире двойных стандартов с подобным может столкнуться любой человек, не только знаменитость.

Последние несколько лет Депп считается в Голливуде опальным актером. После того, как его выгнали из франшизы «Фантастические твари», пресса то и дело обвиняет актера в агрессивном и неадекватном поведении. Однако, по мнению Деппа, он был унижен несправедливо.

«Никто из вас не в безопасности. Одно слово — и вас уничтожат. Это случилось не только со мной, это случалось со многими другими людьми. Когда происходит несправедливость против вас или того, кого вы любите — всегда идите до конца, не сдавайтесь, это очень важно», — подчеркнул актер.

Фото: кадр из фильма