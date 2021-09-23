Белорусская актриса Валентина Петрачкова умерла в 82 года

Белорусская и российская актриса Валентина Петрачкова умерла на 83-м году жизни, говорится в сообщении на сайте НАДТ имени Якуба Коласа.

Артистка скончалась в Витебске, где служила в НАДТ имени Якуба Коласа с 1958 года. Церемония прощания с Петрачковой состоится 23 сентября 2021 года.

Похороны Валентины Петрачковой пройдут в деревне Мерзляково Лиозненского района Витебской области. В сообщении театр говорится, что театральная судьба этой актрисы была основана на жизненности её ролей.

Валентина Петрачкова родилась в Рудне Смоленской области в 1939 году. Дебютировала в фильме «Люди на болоте» в 1981 году.

Актриса снималась в таких фильмах, как «Дыхание грозы», «Новая земля», «Тревоги первых птиц», «Знак беды», «Красный остров», «Белые одежды», «В августе 44-го…», «Будулай, которого не ждут». Руководство театра выразило соболезнования родным и близким актрисы.

Фото: кадр из фильма «Тревоги первых птиц»