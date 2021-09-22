Автор саундтрека «Кто хочет стать миллионером?» Мэттью Стрэкан умер в 49 лет

О смерти британского композитора пишет газета The Sun со ссылкой на экстренные службы.

Мэттью Стрэкан скончался в Лондоне в своем доме. В службе скорой помощи британской столицы сообщили, что ими был получен вызов на домашний адрес Стрэкана, где было найдено его тело.

Команде медиков скорой помощи оставалось только констатировать, что мужчина умер на месте. Как заявили в полиции, причина смерти музыканта на данный момент не выглядит подозрительной. Коронер Западного Лондона ведет расследование.

Стрэкан является обладателем 12 наград ASCAP (Американского общества композиторов и авторов). Из них 10 он получил за знаменитый саундтрек к шоу «Кто хочет стать миллионером?».