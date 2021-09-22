Распространение популярных мелодий сравнили с эпидемиями вирусов

Выводы ученых опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society A.

Проанализировав статистику музыкального стримингового сервиса по Великобритании, ученые пришли к выводу, что отражающие число загрузок графики у многих хитов имеют большое сходство с кривыми распространения инфекционных заболеваний. Таким образом, музыка распространяется в обществе подобно вирусу, отметили эксперты.

Ученые изучили для этого базу данных по тысяче наиболее популярных песен в период с 2007 по 2014 год, переработав данные с помощью математической модели.

Социальные процессы, которые лежат в основе популярности музыкальных композиций, аналогичны передаче инфекционных заболеваний. Как вирус передается в обществе от человека к человеку через взаимодействие, так и музыка передается через коммуникации.

Поначалу распространенность достигает пика, после чего идет на спад из-за того, что песни начинает надоедать, что можно сравнить с выздоровлением, в то время как некоторые остаются невосприимчивыми к модным мелодиям.

Фото: МГАСО