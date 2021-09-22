Музей «Гараж» покажет три значимых фильма «Кинотавра»

Показы пройдут в летнем кинотеатре Garage Screen, сообщили в музее.

С 27 по 29 сентября в летнем кинотеатре Музея современного искусства «Гараж» пройдут показы трех значимых, по версии Garage Screen, фильмов 32-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр».

В программу вошли такие картины, как драма Киры Коваленко «Разжимая кулаки», трагикомедия Григория Добрыгина «На близком расстоянии» и новая работа Наташи Меркуловой и Алексея Чупова «Капитан Волконогов бежал».

После показов пройдет обсуждение фильмов с их авторами.

Фото: кадр из фильма «Разжимая кулаки»