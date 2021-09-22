Триквел «Фантастических тварей» выйдет на экраны 15 апреля 2022 года

Фильм будет называться «Фантастические твари: Секреты Дамблдора», сообщает журнал Deadline

Третья картина серии «Фантастические твари и где они обитают» должна была выйти в 2021 году, однако из-за пандемии ее пришлось перенести.

Действие первого фильма цикла разворачивается за 65 лет до событий, которые описаны в книгах Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Картина вышла в прокат в 2016 году.

Вторая часть под названием «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» вышла на экраны в 2018 году.

В первых двух кинокартинах роль темного волшебника Грин-де-Вальда сыграл Джонни Депп, однако ему пришлось отказаться от роли после скандала вокруг его экс-жены Эмбер Херд. Роль в итоге досталась в итоге Мадсу Миккельсену.

Фото: кадр из фильма