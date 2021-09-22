Стал известен лонг-лист российских фильмов-претендентов на «Оскар»

В длинный список фильмов, из которых к концу осени выберут российского претендента на американскую кинопремию «Оскар», вошло 110 кинокартин, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Российском оскаровском комитете.

Оставшийся без председателя после смерти Владимира Меньшова Российский оскаровский комитет должен осенью 2021 года выдвинуть от России фильм, который смог бы претендовать на премию в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». В сообщении говорится, что дата заседания пока не назначена, однако лонг-лист фильмов-претендентов уже сформирован.

Всего в список попали 110 картин, чей коммерческий прокат попадает состоится с 1 января по 31 декабря 2021 года. В том числе в нем оказались: «Блокадный дневник» Андрея Зайцева, «Герда» Натальи Кудряшовой, «Дело» Алексея Германа – младшего, «Девятаев» Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова, «Иван Денисович» Глеба Панфилова, «Капитан Волконогов бежал» Наташи Меркуловой и Алексея Чупова.

Также в длинный список вошли кинокартины «Конец фильма» и «Непослушник» Владимира Котта, «Кто-нибудь видел мою девчонку» Ангелины Никоновой, «Майор Гром: Чумной доктор» Олега Трофима. Кроме того, лонг-лист пополнили фильмы «Огонь» Алексея Нужного, «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова, «Разжимая кулаки» Киры Коваленко, «Северный ветер» Ренаты Литвиновой, «Серебрянные коньки» Михаила Локшина, «Уроки фарси» Вадима Перельмана, «Чернобыль» Данилы Козловского и другие.

Фото: Pixabay