Президент Франции открыл в Париже выставку живописи из собрания российских музеев

Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры России.

Выставочный проект «Коллекция братьев Морозовых — Иконы современного искусства» открылся в Фонде Луи Вюиттон. Он включает шедевры импрессионизма и модернизма из собраний российских музеев — Государственного Эрмитажа, ГМИИ им. А. С. Пушкина и Государственной Третьяковской галереи, говорится в сообщении.

В торжественной церемонии открытия участвовали президент Франции Эмманюэль Макрон и министр культуры РФ Ольга Любимова. Глава Минкультуры отметила, что долгожданная выставка планировалась в качестве музейного хита в рамках программы «Русские сезоны», однако ее открытие было отложено в связи с пандемией коронавируса.

Осмотреть экспозицию можно до 22 февраля 2022 года. Выставка объединила работы французских художников, таких как Эдуард Мане, Камиль Писсарро, Анри де Тулуз-Лотрек, Огюст Ренуар, Альфред Сислей, Поль Сезанн, Поль Гоген, Винсент Ван Гог, и известных русских живописцев — Ильи Репина, Михаила Врубеля, Константина Коровина, Валентина Серова, Казимира Малевича, Ильи Машкова.

В рамках проекта впервые в истории знаменитая «Музыкальная гостиная» из бывшего особняка Ивана Морозова в Москве в полном составе перевезена из Государственного Эрмитажа, где она была воссоздана. «Музыкальная гостиная» состоит из семи монументальных панно, заказанных коллекционером Морису Дени в 1907 году и изображающих «Историю Психеи», а также из четырех скульптур Аристида Майоля.

Фото: Минкультуры России