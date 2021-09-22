Иосиф Пригожин разочаровался в современном шоу-бизнесе

Продюсер Иосиф Пригожин в интервью ФАН рассказал о ключевых проблемах в шоу-бизнесе и в культурной жизни общества, сообщает ФАН.

По словам продюсера, в настоящее время большинство людей думают только о том, как заработать побольше денег, и совершенно не заботятся о том, чтобы оставить что-то важное после себя. «Повылазили пустышки, не имеющие никакого отношения к музыке. Клоуны какие-то! Паясничают. Задницу показывают. Чего только не показывают. Все, кто никогда в жизни не имел отношения к песне, стали петь. Это же ненормально! Когда вы одеваетесь в женские одеяния, хайпуете — это имеет отношение к музыке?» — сказал Пригожин.

Пригожин поделился своим мнением о причинах такого положения дел. «В интернете расходится что? Грязь! Покажите мне хоть одно доброе дело, которое набрало в интернете миллион просмотров. Покажите пианиста, гитариста, скрипача. Ален Делон на похоронах Жан-Поля Бельмондо сказал хорошие слова о том, что мы живем в мире пустоты. Все хотят только делать деньги. Никто не хочет ничего создавать. Мы наслаждаемся историческими памятниками, которые построили другие люди. Они хотели после себя что-то оставить», — пояснил собеседник ФАН.

Иосиф Пригожин раскрыл подробности и о новом альбоме певицы Валерии. Продюсер поделился подробностями о намеченном на осень сюрпризе для поклонников творчества его супруги. «Сейчас мы с Валерией делаем новый альбом. Там будет порядка 12 песен. Максим Фадеев — автор. Вот мне интересно, найдут ли глубокие, умные песни какой-то отклик в обществе», — подытожил продюсер.