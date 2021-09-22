Московскую ярмарку современного искусства Cosmoscow посетили более 15 тысяч человек

Девятая Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow прошла в Центральном Манеже в Москве 18–20 сентября, сообщает ТАСС.

Более 350 художников представили свои работы на Девятой Международной ярмарке современного искусства Cosmoscow. В пресс-службе отметили, что в общей сложности Cosmoscow 2021 посетило 15 тыс. человек.

Свои стенды на ярмарке представило рекордное количество галерей — 82 галереи (с учетом участников стенда Created in Moscow) с самой широкой географией в истории ярмарки. Посетители смогли познакомиться с искусством из Австрии, Аргентины, Бельгии, Болгарии, Германии, Гонконга, Грузии, России, США, Франции, Швейцарии и Эстонии.

Ярмарка в Манеже завершена, но Cosmoscow Online продолжается и будет доступна до 26 сентября. Кроме широкого выбора российских галерей, в ярмарке впервые приняла участие ставшая культовой гонконгская галерея Pearl Lam Galleries, она привезла такие громкие имена, как Чжан Хуань, Сэм Кокс (прославившийся как Mr Doodle), Занеле Мухоли и Энтони Микаллеф. Эстонская галерея Temnikova & Kasela показала работы Томми Кэша — известного эстонского рэп-исполнителя, а одним из художников на стенде берлинской Peres Projects стала Адриана Минолити — участница основного проекта 58-й Венецианской биеннале.







