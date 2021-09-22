Лучшие британские сериалы 2021 года

«Культура» выбрала лучшие британские сериалы, выпущенные в первой половине 2021 года.





«Чудовище должно умереть»





Молодая мать Фрэнсис, сын которой погибает по вине водителя, жаждет возмездия. Она заявляет, что убьет человека, который насмерть сбил ее шестилетнего ребенка. Полиция ведет расследование спустя рукава, Фрэнсис берет дело в свои руки. Она еще не знает, кто виновен в смерти ее сына, но знает, что хочет сделать с ним. Женщина выходит на подозреваемых и втирается к ним в доверие. В это время в полицейском участке появляется новый руководитель, который возвращается к делу о смерти мальчика. Он узнает, что следы преступления намеренно запутывали. Выясняется и то, что полицейский страдает после смерти коллеги, погибшего при странных обстоятельствах. Много вопросов и пока мало ответов.





«Слишком близко»





В центре повествования — две женщины. Конни — пациентка психотерапевта Эммы. Она посадила двоих детей в машину и съехала с ними в реку. Эмма пытается разобраться, что привело Конни к такому решению. Однако пациентка не помнит всех подробностей и путается. Прошлое кажется светлым — Конни была счастливой матерью и немного уставшей женой. Но ничего не выдает причин ее поступка до появления новой знакомой. В процессе работы Эмму затягивают собственные трагические воспоминания. Со временем женщины будто меняются местами.





«В поисках любви»





Две кузины, живущие в начале ХХ века в Англии, становятся близкими подругами. Они, как и положено девушкам того времени, мечтают о любви. С появлением лорда Мерлина в исполнении Эндрю Скотта у девушек появляется шанс встретить спутника. Линда и Фани — очень разные, но они умудряются сохранять дружбу, которая пережила годы, расстояния, войны, тяжелый и разный опыт.





«Срок»





Учитель Марк (Шон Бин) был законопослушным гражданином. Однажды он сел пьяным за руль и насмерть сбил человека. После этого Марк оказывается в тюрьме. Он терзается чувством вины и пытается выжить среди заключенных. В новой среде ему приходится столкнуться с новыми испытаниями и сделать сложный выбор. Другим героем сериала становится надзиратель в тюрьме (Стивен Грэм). Ему тоже приходится сделать выбор, наплевав на свои принципы.





Фото: кадр из сериала «Чудовище должно умереть»