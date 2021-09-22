Фестиваль современного искусства «Аланика» проведут в Северной Осетии

Международный фестиваль современного искусства «Аланика» пройдет в Северной Осетии с 25 сентября по 5 октября, сообщает пресс-служба Северо-Кавказского филиала Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.

«С 25 сентября по 5 октября во Владикавказе состоится 14 международный фестиваль современного искусства «Аланика». Проект – победитель грантового конкурса Благотворительного фонда Михаила Прохорова. Организаторы события: Северо – Кавказский филиал Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина при поддержке Министерства культуры РФ, фонд поддержки культуры «Аланика»», – говорится в сообщении.

Главной темой фестиваля является интеграция современного искусства в традиционную среду и продолжение программы «Современное своевременное», собравшей идеи проектов зарубежных и российских художников, посвященных 12 объектам культурного, исторического и природного наследия Осетии – Алании. Художники приедут на Владикавказ для реализации своих проектов и участия во встречах со зрителями.

Горожане и гости Владикавказа смогут быть зрителями и участниками перформансов. Масштабная заключительная выставка «Экскурсии в воображаемое» представит созданные художниками проекты – живопись, видео, фото, инсталляции на трех экспозиционных площадках города – в выставочных залах СКФ ГМИИ им. А. С. Пушкина, Национального музея РСО-Алания, музея истории Владикавказа.

Фото: официальный Instagram фестиваля современного искусства «Аланика»