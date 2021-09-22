Как сложилась судьба звезды «Графини де Монсоро»

Слава свалилась на Габриэллу Мариани с выходом сериала «Графиня де Монсоро», где она сыграла главную роль. Она покорила зрителей своей красотой. Что стало со знаменитой красавицей с необычным именем?





«Гадкий утенок»





Габриэлла Ткач родилась в Молдавии в 1970 году. Ее воспитывала мама, которая преподавала в школе. Она готовила дочь к педагогической карьере. Однако Габи мечтала о другом будущем.





В школьные годы она страдала от насмешек одноклассников из-за очков, высокого роста и худобы. Будущая звезда никогда не считала себя красивой. Несмотря на это девушка решила поступать в театральный вуз. С первой попытки она стала студенткой Школы-студии МХАТ, которую окончила в 1992 году.





В студенческие годы Габи начала появляться в небольших ролях в кино. Первое время она снималась под настоящей фамилией. Режиссер криминального детектива «Казино» Самсон Самсонов предложил девушке взять творческий псевдоним, который сам же и придумал. Ему показалось, что фамилия Мариани подчеркивает неславянскую красоту актрисы и придает ей особый шарм.





Судьба или случайность





Однажды Мариани пробовалась на роль в очередном фильме. Дело было на студии им. Горького. Там ее заметила второй режиссер «Графини де Монсоро» и предложила поучаствовать в пробах на роль Дианы. Для Габи так и осталось загадкой, почему же в проект выбрали именно ее. Ведь на роль графини пробовались многие известные актрисы того времени. Именно ей удалось выдержать конкуренцию и покорить создателей сериала.





После выхода «Графини» Габриэлла Мариани стала настоящей звездой. Никто не сказал бы, что красавица-актриса когда-то считала себя гадким утенком. Однако мнения о ее актерском таланте разделились. Кто-то восхищался работой актрисы, кто-то критиковал ее.





Мариани признавалась, что ей сложно давались съемки. Она испытывала серьезное психологическое давление, поскольку играла с уже состоявшимися звездами. В любом случае проект поднял ее на новую вершину.





Не только Диана





Вторая волна популярности пришла к актрисе после выхода «Ундины», где она сыграла отрицательного персонажа. После Мариани продолжила сниматься в фильмах и сериалах, самыми заметными из них были «Антидурь» и «Обручальное кольцо».





В последние семь лет Мариани не появлялась на экранах. Сложно сказать, с чем это связано — желанием заниматься семьей и другими проектами или отсутствием предложений. В 2021 году выйдет сериал «Несломленная» с участием актрисы. Возможно, он поможет перезапустить кинокарьеру.





В личной жизни





На съемках в конце 1990-х Габриэлла познакомилась с будущим мужем — актером и продюсером Андреем Семеновым. Они поженились в 1999 году. Через три года у пары родился сын Александр. Супруги счастливы в браке, который длится уже больше 20 лет.





Фото: кадр из телесериала «Графиня де Монсоро»