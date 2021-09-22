Музею русского импрессионизма удалось собрать необходимую сумму на реставрацию картины Моргунова

Музей русского импрессионизма, Энциклопедия русского авангарда и Ельцин Центр собрали 840 000 рублей на реставрацию двусторонней картины Алексея Моргунова, сообщает пресс-служба музея.

Кампания на краудфандинговой платформе Planeta.ru продолжится до конца октября. Дополнительные средства будут направлены на изготовление тактильных станций с объемной копией картины, фрагментом материала и специально подобранным ароматом. «Композиция» Алексея Моргунова была обнаружена кураторами в собрании Слободского краеведческого музея в аварийном состоянии. Осыпи красочного слоя, загибы, прорывы и другие серьезные повреждения холста – реставрация картины займет три месяца.

Отреставрированная работа впервые будет представлена на выставке «Авангард. На телеге в XXI век» в Музее русского импрессионизма с февраля по май 2022 года, затем займет место в основной экспозиции Слободского краеведческого музея и сможет участвовать во временных проектах российских и зарубежных музеев.

Кампанию по сбору средств меньше чем за два месяца поддержали более 900 раз, почти половина участников сделала это бескорыстно через форму «поддержать на любую сумму», популярными лотами также стали билеты с открытой датой на предстоящую выставку и голографические открытки с картиной «Композиция». Проект вошел в число участников программы «Планета поддерживает», в рамках которого финансовую поддержку инициативы оказала краудфандинговая платформа Planeta.ru.

Тактильные станции дают возможность познакомиться с экспозицией незрячим и слабовидящим посетителям, помогают воспринимать картины людям с ментальными особенностями, вызывают интерес у взрослых и детей. Объемная копия картины изготавливается из специального скульптурного силикона и помогает передать гостям сюжет полотна. Фрагмент материала позволяет понять фактуру и особенности отдельного предмета, изображенного на картине, а ароматы дополняют впечатления от картины.

На производство двух тактильных станций с обеими сторонами работы Алексея Моргунова потребуется 190 000 рублей. Каждый участник сбора может выбрать лоты из широкого списка вознаграждений: от билетов на выставку, каталогов и экскурсий до упоминания имени в экспозиции рядом с картиной. По окончании выставки тактильные станции будут переданы в Слободской краеведческий музей.

Фото: пресс-служба Музея русского импрессионизма