Американский актер Уилли Гарсон из «Друзей» умер в 57 лет

Американский актер Уилли Гарсон, известный по ролям в сериалах «Секс в большом городе» и «Друзья» умер в возрасте 57 лет, сообщил во вторник его приемный сын Нэйтен Гарсон в своем Instagram.

«Покойся с миром, папа, я так рад, что ты разделил со мной столько путешествий и смог достичь столь многого», – написал сын артиста в Instagram.

Гарсон родился в городке Хайленд-Парк в Нью-Джерси. Обучался в университете Веслина, учился в Йельской Школе Драмы.

Известность ему принесли роли в сериале «Секс в большом городе», где Гарсон сыграл лучшего друга главной героини, а также одна из главных ролей в сериале «Белый воротничок» (White Collar, 2009-2014).

Гарсон также снялся в эпизодических ролях в таких фильмах, как «День сурка» (Groundhog Day, 1993) и «Быть Джоном Малковичем» (Being John Malkovich, 1999). Всего на счету актера порядка 160 ролей в различных сериалах и кино.

Фото: кадр из сериала



