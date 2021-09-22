Конкурс фестиваля «Музыкальное сердце театра» пройдет в Новосибирске

В Новосибирске с 1 по 11 октября пройдут конкурсные мероприятия фестиваля «Музыкальное сердце театра», сообщает «Культуромания».

Проведение фестиваля и конкурса запланировано в целях содействия талантам в сфере музыкального театра, поддержки авторов, постановщиков и исполнителей в области театрального искусства. Прием голосов за номинантов начался 1 сентября.

После длительного перерыва фестиваль и церемонию вручения премии возобновили и представят в новом формате. «Это первый и пока единственный театральный проект из обращенных к широкой аудитории, посвященный исключительно современным музыкально-драматическим спектаклям: рок-операм, мюзиклам, опереттам, музыкальным комедиям, операм-драмам, саундрамам, лайт-операм», — передает «Культуромания» слова организаторов проекта.

За десяти дней на сцене Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» и Новосибирского музыкального театра представят лучшие постановки, попавшие в программу конкурса. Посмотреть на работу творческой лаборатории, а также на церемонию награждения, можно онлайн.