Выходки и несносное поведение Михаила Ломоносова

Каждый школьник знает, кто такой Михаил Ломоносов. Выдающийся ученый внес огромный вклад в развитие отечественных наук. Он известен как физик и химик, астроном, географ и геолог, филолог, поэт и художник. Сложно представить область знаний, в которой Ломоносов не был бы силен. Однако далеко не все знают, что он отличался строптивым нравом, который совсем не вяжется с образом выдающегося ученого. В его биографии есть немало подтверждений тому, что Михаилу Ломоносову ничто человеческое не было чуждо.



Побег за знаниями





Известно, что Ломоносов отправился в пеший поход в Москву из родной деревни в Архангелогородской губернии, чтобы учиться. Так сильна была его тяга к знаниям. В реальности будущий ученый попросту сбежал из дома. Он ушел ночью, не простившись ни с кем из домашних. К тому времени молодой Ломоносов часто ссорился с мачехой, отец решил женить его. Юноша хотел избежать такой судьбы, потому ушел из дома.





Оказавшись в Москве, Ломоносов подделал документы и выдал себя за сына дворянина, чтобы поступить в Славяно-греко-латинскую академию. В конце обучения он заявил, что его отец — священник, чтобы продолжить учебу в соответствующем направлении. Однако обман был раскрыт. Ломоносову повезло — его не отчислили.





Учеба





Профессора жаловались на студента за то, что он не здоровался с ними, оскорблял их и даже показывал им кукиш. Для того времени подобное поведение было крайне возмутительным и непочтительным.





В биографии Ломоносова есть данные о том, как он покалечил нескольких людей. От его рук пострадали ученики и учителя. За это его заключили по стражу.





О недопустимом поведении русского студента сообщали немецкие преподаватели. Ломоносов пять лет провел в Германии, где изучал металлургию, физику, химию, литературу и другие науки. По словам одного из профессоров, Ломоносов отказался выполнять порученную работу потому, что не хотел тратить время на мелочи. Более того, студент очень вспыльчиво отреагировал — колотил стены и ругался.





Личная жизнь





Во время обучения в Германии Ломоносов жил в доме вдовы пивовара. Ее дочь забеременела от него. Ухажер не спешил с женитьбой. В итоге ребенок родился вне брака, что для XVIII века было равносильно трагедии. Ломоносов все-таки женился на Елизавете Цильх.





По окончании учебы он вернулся в Петербург, где никому не сообщил, что сочетался узами брака. Супруга нашла его через посольство спустя два года. Он не стал отрицать, что успел жениться, и способствовал ее переезду в Россию. К тому времени Елизавета родила сына, который умер в раннем возрасте. Первая дочь Ломоносовых тоже скончалась. Единственным выжившим ребенком была младшая дочь Елена, родившаяся в Петербурге.





Фото: Автор оригинала — Преннер, Георг Каспар фон — http://www.ras.ru/lomonosov/b3a9efbc-bb80-4ea2-a3ea-3d68b068ed6b.aspx?hidetoc=1#, Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3167818