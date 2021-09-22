Лучшей короткометражкой «Кинотавра» стала «Хорошая девочка Лида»

22.09.2021
Имя победителя конкурса короткого метра назвала на торжественной церемонии глава жюри программы Ингеборга Дапкунайте. Сюжет фильма Антона Елисеева рассказывает о паре влюбленных.
Диплом «За точность и чистоту» вручили фильму «Герой» об эпизоде из жизни русского аристократа режиссера Сони Райзман. Второй диплом «За чистоту и точность» достался Насте Коркии за картину «Почти весна».
Из присланных 500 работ в конкурс короткого метра попали 26 картин. Открытый российский фестиваль «Кинотавр» ежегодно проходит в Сочи, второй год – в формате делового форума из-за пандемийных ограничений.