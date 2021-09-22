Лучшей короткометражкой «Кинотавра» стала «Хорошая девочка Лида»

Главную награду в секции короткометражного кино фестиваля «Кинотавр» получила картина «Хорошая девочка Лида» режиссера Антона Елисеева, сообщает ТАСС.

Имя победителя конкурса короткого метра назвала на торжественной церемонии глава жюри программы Ингеборга Дапкунайте. Сюжет фильма Антона Елисеева рассказывает о паре влюбленных.

Диплом «За точность и чистоту» вручили фильму «Герой» об эпизоде из жизни русского аристократа режиссера Сони Райзман. Второй диплом «За чистоту и точность» достался Насте Коркии за картину «Почти весна».

Из присланных 500 работ в конкурс короткого метра попали 26 картин. Открытый российский фестиваль «Кинотавр» ежегодно проходит в Сочи, второй год – в формате делового форума из-за пандемийных ограничений.

Фото: кадр из фильма