Российская выставка «Коллекция Морозовых. Шедевры современного искусства» открывается в Париже

Россия представляет в Париже коллекцию из более чем 200 работ, находящихся в собрании живописи ведущих российских музеев, заявила министр культуры России Ольга Любимова.

Любимова выступила на пресс-конференции во французской столице перед открытием выставки «Коллекция Морозовых. Шедевры современного искусства». Министр культуры рассказала, что несмотря на пандемию коронавируса, и все сложности, с которым столкнулись музеи в России, и во Франции, вместе с фондом «Луи Виттон» смогли организовать эту уникальную экспозицию.

По словам Любимовой в коллекции Михаила и Ивана Морозовых представлены шедевры европейского искусства, большинство которых никогда не покидали пределов России. По ее словам, из-за пандемии открытие выставки переносилось трижды.

Отвечая на вопросы журналистов в Российском духовно-культурном центре на набережной Бранли, Любимова отметила, что экспозиция задумана как продолжение знакомства французской публики с крупнейшими коллекциями российских музеев.

Фото: пресс-служба Минкультуры России



