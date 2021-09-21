Топ-5 захватывающих исторических сериалов

«Белая королева», 2013





Драматический сериал основан на романах Филиппы Грегори «Война кузенов». Он описывает борьбу трех женщин, претендующих на английский престол во время Войны роз — Елизаветы Вудвиль, Маргариты Бофорт и Энн Невилл. Они очень разные, но их объединяет стремление занять трон.





«Версаль», 2015-2018





Людовик XIV стал королем Франции, когда ему было четыре года. Долгое время страной правил совет министров во главе с его матерью. С ее смертью власть все больше сосредотачивается в руках элиты. Однако Людовик вырос амбициозным и жестоким. Он не остановится ни перед чем, чтобы утвердить свою власть над Францией.



«Волчий зал», 2015





Сериал снят по романам Хилари Мантел. Он рассказывает историю Томаса Кромвеля, сына кузнеца, ставшего главным министром при Генрихе VIII. Действие разворачивается в начале XVI века, когда король хочет расторгнуть брак, но ему мешают папа римский и европейские монархи.





«Царство», 2013-2017





Сериал основан на событиях из жизни Марии Стюарт. Королева Шотландии с детства жила в монастыре. Со временем ее отдают замуж за принца Франциска, который становится королем Франции. Для него брак — это средство для сближения с другой страной и укрепления власти. Однако у Марии возникают к нему чувства. Возвращаясь в мир, она попадает в эпицентр интриг, скандалов и сплетен. Сериал не лишен фэнтези-элементов.



«Лесные разбойники», 2018-2020





Бельгийский сериал повествует о Яне де Лихте, который был разбойником во Фландрии XVIII века. Он организует банду, которая грабит богатых и раздает добычу бедным.





Фото: кадр из сериала «Версаль»