Первая российская выставка-продажа Sotheby’s пройдет в Москве

Первая в России выставка-продажа Sotheby's работ русского и западного искусства из частных собраний пройдет с 23 сентября по 1 октября в залах фонда In Artibus в Москве, сообщает ТАСС.

Директор российского отделения Sotheby's Ирина Степанова рассказала, что этой осенью Sotheby’s впервые проводит выставку-продажу в Москве. Она добавила, что еще ни один аукционный дом не организовывал в российской столице подобное мероприятие.





Выставка объединит 16 произведений русского искусства старых мастеров, а также произведения импрессионистов и современных художников. Все представленные на выставке работы будут доступны для покупки частным образом.