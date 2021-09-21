Библейские города Иерихон, Содом и Гоморру мог уничтожить метеорит, подобный Тунгусскому

Результаты исследования археологов опубликованы в журнале Scientific Reports.

Ведущие раскопки на территории древнего ближневосточного города Телль-эль-Хаммам ученые обнаружили свидетельства того, что город был полностью уничтожен примерно в 1650 году до нашей эры. Силой, сделавшей это, стала взрывная волна от гигантского ледяного метеорита, подобного тому, который взорвался в 1908 году в России в районе Подкаменной Тунгуски.

Город бронзового века Талль-эль-Хаммам расположен на территории современной Иордании, на юге Иорданской долины к северо-востоку от Мертвого моря. Уже много лет назад здесь обнаружили темный слой древесного угля, расплавленных кирпичей и обломков глиняной посуды толщиной около полутора метров. Как показали датировки слоя, около 3600 лет назад на город обрушилась огненная буря, которая стерла его с лица Земли.

Ни извержение вулкана, ни землетрясение или пожар не могли создать температуры, при которых плавится металл, глиняная посуда и сырцовые кирпичи. Как показали эксперименты с лабораторными печами, для этого требуется нагрев выше 1500 градусов Цельсия.

Авторы исследования пришли к мнению, что катастрофа была вызвана взорвавшимся над городом ледяного метеорита. В результате на высоте около четырех километров над землей образовался огненный шар, при этом мощность взрыва превышала силу взрыва атомной бомбы в Хиросиме в тысячу раз. Город загорелся практически сразу и целиком, а через несколько секунд на него обрушилась мощная ударная волна, которая уничтожила все постройки, разорвав людей и животных на куски.

Через минуту ударная волна вместе с пламенем взрыва достигли библейского города Иерихон, который находится от Талль-эль-Хаммама в 22 километрах к западу. В результате стены Иерихона рухнули, после чего город сгорел дотла.

Авторы предполагают, что катастрофа в Талль-эль-Хаммаме послужила основой библейского рассказа о гибели городов Содома и Гоморры. Библия рассказывает о разрушении городов, находящихся неподалеку от Мертвого моря, которые подверглись падению камней и огня с неба.

Фото: Scientific Reports