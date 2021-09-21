На развитие культуры и кинематографии в 2022–2024 годах выделили 456 млрд рублей

Расходы федерального бюджета на развитие культуры и кинематографии в 2022–2024 годах составят более 456 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета на 2022–2024 годы.

«Бюджетные ассигнования по разделу «Культура, кинематография» в 2022 году составят 152 210,8 млн рублей, в 2023 году – 151 359,7 млн рублей и в 2024 году – 153 109,5 млн рублей. По отношению к объему ВВП соответствующего года доля расходов раздела «Культура, кинематография» составит в 2022–2024 годах 0,1 процента», – говорится в документе.

В записке уточняется, что доля в общем объеме расходов федерального бюджета по разделу «Культура и кинематография» в 2022–2024 годах по сравнению с 2021 годом (0,7%) уменьшится и составит 0,6%. На изменение расходов повлияло, в частности, предоставление субсидии Президентскому фонду культурных инициатив в целях поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий, увеличение финансирования на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт сельских домов культуры, модернизацию театров юного зрителя и театров кукол и финансирование других сфер культуры.