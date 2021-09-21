Москвичи признали «Москино Музеон» самым комфортным летним кинотеатром столицы

По результатам голосования в рамках проекта «Активный гражданин» москвичи признали кинотеатр «Москино Музеон» самой комфортной летней киноплощадкой города, сообщает пресс-служба «Москино».

«Москино Музеон» открылся 22 мая сборником короткого метра «Канны-2020. Special Edition», над которым работали режиссеры со всего мира. Здесь можно было увидеть лучшие образцы документального кино в рамках кинофестиваля Beat Film Festival, посмотреть картины из программы фестивалей французского и австрийского кино, посетить более десятка показов киноклассики, послушать лекции кинокритиков о кинематографе разных стран.

На площадке успешно прошла серия общеобразовательных лекций трех ведущих московских университетов: РУДН, ВШЭ, Сколтеха. За время работы кинотеатра было организовано 220 сеансов и 8 лекций, которые в общей сложности посетили 10 000 зрителей. «Москино Музеон» стал площадкой сразу для трех кинофестивалей.

По итогам июля кинотеатр занял 4-е место по сборам среди всех кинотеатров России в этой категории. Кинотеатр рассчитан на 300 посадочных мест, но в соответствии с действующими ограничениями минувшим летом заполнялся не больше чем наполовину.

В целях безопасности действовала свободная рассадка с соблюдением социальной дистанции. Участникам голосования предлагали выбрать один из шести кинотеатров, расположенных в парках «Сокольники», «Фили», «Садовники», парке искусств «Музеон», в саду «Эрмитаж» и Парке Горького.

В выборе самого комфортного кинотеатра в парке приняли участие 190 685 человек. Кинотеатр «Москино Музеон» под открытым небом в одноименном парке оценили 31 786 зрителей. Кинотеатр заработал оценку 8,61 из 10. Учитывая высокий зрительский интерес к кинопоказам на открытом воздухе, «Москино» в следующем году планирует увеличить количество своих летних кинотеатров.

Фото: пресс-служба «Москино»



