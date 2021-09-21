Столичный парк «Садовники» переименовали в честь Лужкова

В Москве парку «Садовники» присвоено имя бывшего мэра столицы Юрия Лужкова, сообщает «Культуромания».

В сообщении пресс-службы московской мэрии говорится, что парку, расположенному на проспекте Андропова, присвоено название «Парк имени Ю. М. Лужкова». Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

«Решение об увековечении имени Юрия Михайловича Лужкова в названии одного из крупных парков юга столицы было принято на основании обращения некоммерческой организации «Фонд Юрия Лужкова», — передает «Культуромания» сообщение мэрии. Сообщается, что инициаторы обращения возьмут на себя часть обязанностей по содержанию парка.

День рождения Юрия Лужкова отмечается 21 сентября. В этот день на Новодевичьем кладбище, где находится его могила, открыли памятник высотой около четырех метров.

Фото: официальный сайт мэра Москвы