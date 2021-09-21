Власти направят 143,69 млрд рублей на госпрограмму «Развитие культуры»

На госпрограмму «Развитие культуры» в 2022 году направят 143,69 млрд рублей, сообщает ТАСС.

В сообщении агентства уточняется, что такие данные содержатся в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2022–2024 годы, которая имеется в распоряжении ТАСС.

«Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию государственной программы «Развитие культуры», в 2022 году составят 143 687,6 млн рублей, в 2023 году — 143 892,9 млн рублей и в 2024 году — 145 670,3 млн рублей», — говорится в документе.

Уточняется, что объем финансирования по сравнению с утвержденным ранее увеличен в 2022 году на 25,97 млрд рублей, в 2023 году — на 27,67 млрд рублей, в 2024 году — на 1,777 млрд рублей.