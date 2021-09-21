Путин объявил благодарность создателям Музея археологии Чудова монастыря в Кремле

Распоряжение главы государства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность участникам проекта по модернизации звонницы на Спасской башне и созданию подземного Музея археологии Чудова монастыря в Московском Кремле.

Как следует из документа, благодарности удостоились 17 участников проектов, в том числе сотрудники строительной компании «Лазурит», проводившей работы на объектах культурного наследия, рабочие колокололитейного завода — предприятия «Вера», сотрудники автономной некоммерческой организации «Международный культурный центр «Спасская башня».

Кроме того, благодарность объявлена звонарям Храма Христа Спасителя.