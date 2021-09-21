Фестиваль современного танца DanceInversion откроется спектаклем «Цепь души»

Международный фестиваль начнется 21 сентября в Москве, сообщили организаторы.

Спектакль «Цепь души» представит немецкий Государственный театр Майнца на сцене «Геликон-оперы». Смотр продлится с 21 сентября по 17 ноября.

Площадками фестиваля станут Большой театр, Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, Театр имени Вахтангова и Театр Наций.

За годы существования в афише фестиваля были представлены 30 стран, 78 компаний и почти 90 хореографов. В его рамках были впервые показаны в Москве работы Жозефа Монтальво, Жозефа Наджа, Акрама Хана, Анжелена Прельжокажа, Яна Фабра, Вима Вандекейбуса, Эдуарда Лока, Начо Дуато, Триши Браун, Пола Лайтфута и Соль Леон, Эмио Греко, Сиди Ларби Шеркауи и многих других, отметили организаторы.