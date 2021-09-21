Топ-5 новейших фильмов ужасов

Любители фильмов ужасов могут приготовиться к проведению бессонной ночи в компании с кино, которое щекочет нервы и заставляет испытывать страх.





«Последняя из нас»





Смотрители заповедника проводят очередной осмотр территории. Габи отправляется в лес за дроном, который кто-то сбил. В лесу она находит отца и сына, которые ведут непривычный образ жизни. У них — свои правила, обряды и отношения с природой. На их жилище нападет нечто, живущее в лесу. Так Габи узнает о древнем и сильном обитателе леса.





«Кэндимен»





В поисках идей для новых работ художник изучает район, в котором недавно поселился. Он знакомится с местным жителем, который рассказывает историю Кэндимена. Когда-то здесь жил мужчина, угощавший детей конфетами. Однажды в них нашли бритвенное лезвие. Полиция избила мужчину до смерти, но леденцы с лезвиями не исчезли. Так появилась легенда. Если встать перед зеркалом и пять раз позвать Кэндимена, он снова вернется. Хужожник находит идею для новой инсталляции. Ее экспозиция приводит к гибели людей. Кэндимен действительно возвращается.





«Кукла»





София устраивается на работу няней в дом, где уже трудится ее сестра Наталия. Девушке предстоит работать с избалованными детьми, которые издеваются над няней. Чтобы их приструнить, Наталия рассказывает детям историю о Мормо. Она обещает, что вызовет демона, если они будут плохо себя вести. Мормо приходит к непослушным детям, если его позвать. София боится Мормо, потому что бабушка изводила ее рассказами о демоне. Но своенравные дети сами вызывают демона.





«Тихое место 2»





В сиквеле фантастического хоррора многодетная семья ищет новое место для укрытия. Больше года проходит с нападения на Землю существ, которые охотятся на звук. Эбботты вынуждены покинуть дом и отправиться в мир. Они вычисляют место возможной колонии выживших людей и решают отправиться к ним. Оказывается, что инопланетные охотники за звуком — не единственная угроза в изменившемся мире.





«Заклятие 3: По воле дьявола»





В 1980-е годы супруги Уоррены наблюдали за обрядом экзорцизма, который проводили над мальчиком Дэвидом. Парень его сестры, который тоже присутствовал, предложил демону себя вместо мальчика. Вскоре парень убивает мужчину. На суде он заявляет, что был одержим демоном. Уоррены попытаются разобраться в ситуации, помочь полиции и спасти невиновных.





Фото: кадр из фильма «Кэндимен»