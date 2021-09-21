В Волгограде идут мероприятия в честь 800-летия Александра Невского

В области стартовала серия выставочно-просветительских мероприятий, сообщает пресс-служба Минкультуры России.

20 сентября в музее-панораме «Сталинградская битва» прошло открытие выставки «Александр Невский. 800 лет с Россией», организованной Государственным музейно-выставочным центром «РОСФОТО».

Ранее выставка «Александр Невский. 800 лет с Россией» была представлена в Ленинградской области, Нижнем Новгороде, Суздале, Твери и Ярославле. В дальнейшем экспозиция переместится в Старую Ладогу. Мероприятие проходит под брендом «Александр Невский – имя России» проекта Минкультуры России, стартовавшего в 2019 году в Пскове.

В этот же день прошла конференция к 800-летию Александра Невского. В ней приняли участие заместитель директора Департамента музеев и внешних связей Минкультуры России Елена Гомонюк, председатель Комитета культуры Волгоградской области Станислав Малых, заместитель генерального директора Библиотеки иностранной литературы по межрегиональному и международному сотрудничеству, руководитель Ассоциации «Святыни неразделенного христианства» Мигель Паласио, директор Государственного историко-мемориального музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Дементьев, представитель Православной Церкви Чешских земель и Словакии при Патриархе Московском и всея Руси, настоятель храма святителя Николая Мирликийского в Котельниках (г. Москва) Архимандрит Серафим (Шемятовский) и другие.