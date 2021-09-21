Испытания и потери Гали из «Иронии судьбы»

Начало пути





Ольга Науменко родилась в 1949 году в большой семье. Отец был военным, мама — учительницей и домохозяйкой. Раннее детство прошло в Восточной Германии, где служил отец. Затем семья вернулась в Москву.





С ранних лет будущая актриса проявляла творческие способности. Она занималась в Театре юных москвичей, даже ездила на гастроли. Со второй попытки Науменко поступила в Театральный институт им. Бориса Щукина, навсегда связав свою жизнь с театром.





В кино попала благодаря случаю (или судьбе?). Ее увидел ассистент режиссера фильма «Длинный день Кольки Павлюкова». Ему как раз была нужна молодая актриса. Затем последовали роли в других фильмах, в том числе «Переступи порог», «Тени исчезают в полдень».





«Ирония судьбы»





Широкому зрителю Науменко запомнилась после фильма «Ирония судьбы» Эльдара Рязанова, где она сыграла роль Гали, невесты незадачливого Жени Лукашина. В одно время ее утвердили на роли в двух лентах. Однако режиссер первого проекта передумал — посчитал актрису слишком красивой для своего фильма. Рязанов не передумал.





Говорили, что Науменко пришлось непросто в работе с Рязановым. Он был очень требователен к актерам и актрисам. Не раз приходилось переснимать одну сцену, пока он не оставался доволен. Науменко умела за себя постоять и отвечала на резкие комментарии режиссера. Возможно, поэтому она больше не снималась у него.





После успеха «Иронии судьбы» Науменко не спешили звать в другие проекты. Она все-таки снилась в нескольких фильмах. А с 1986 года актриса пропала с киноэкранов на 13 лет. Она сосредоточилась на личной жизни и работе в театре.





Личные потери





Молва приписывала красивой актрисе многочисленные романы. Но Науменко не спешила с выбором избранника. Она вышла замуж один раз и на всю жизнь. Ее выбор пал на театрального актера Александра Скворцова, с которым она прожила 32 года до его смерти.





После свадьбы у актеров родилась дочь. Однако девочке было не суждено прожить долгую и счастливую жизнь. Она скончалась, не прожив и полутора лет. Супруги очень тяжело переживали смерть ребенка.





Со временем актриса смогла вернуться к жизни. Она снова решилась завести ребенка. У нее родилась дочь, которую назвали Светланой. Девочка была здоровой и любимой.





К сожалению, жизнь не была безоблачной. У супруга начались проблемы со здоровьем. В 2009 году он умер. Науменко ушла в работу. Дочь окончила Институт журналистики и переехала во Францию вслед за мужем. После развода она вернулась в Россию.





Ольга Науменко по-прежнему работает в театре — в «Гоголь-центре», снимается в кино и сериалах. На съемочной площадке она появляется чаще, чем в молодые годы.





Фото: кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром»